Цього року літо в Греції стало одним з найспекотніших за останні 43 роки

Посилаючись на офіційні дані за 43-річний період, метеслужба вказала, що до цього подібні температурні рекорди фіксували влітку 2007 року, крім цього схожі рекорди спостерігалися в 1987, 2000 та 2012 роках.

Тим часом найспекотніші дні цього літа припадали на період з 27 липня по 6 серпня.

У метеослужбі зазначають, що цьогоріч високі показники температури реєстрували і в багатьох інших частинах Середземномор'я, а також в західній частині США, Сибіру і західній частині РФ.