В этом году домашние матчи "Металлиста" посетили почти полмиллиона болельщиков

В этом году домашние матчи харьковского ФК "Металлит" посетили почти полмиллиона болельщиков (461 671 зритель).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу футбольного клуба.

"Во время победного матча "Металлиста" против "Олимпика" (3:0) нашу любимую команду традиционно горячо поддерживали Катя, Вова и Александр Ярославские. Семья Ярославских стала неотъемлемой частью многочисленной армии харьковских фанатов и вместе со всеми темпераментно и страстно поддерживала "Металлист", - пишет пресс-служба клуба.

Также пресс-служба зафиксировала эти яркие эмоции на видео во время последнего домашнего матча в 2021 году.