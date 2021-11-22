Цього року домашні матчі "Металіста" відвідали майже півмільйона вболівальників

Цього року домашні матчі харківського ФК "Металіт" відвідали майже півмільйона вболівальників (461671 глядач).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу футбольного клубу.

"Під час переможного матчу "Металіста" проти "Олімпіка" (3:0) нашу улюблену команду традиційно гаряче підтримували Катя, Вова та Олександр Ярославські. Родина Ярославських стала невід'ємною частиною численної армії харківських фанатів і разом з усіма темпераментно та пристрасно підтримувала "Металіст" , - пише прес-служба клубу.

Також прес-служба зафіксувала ці яскраві емоції на відео під час останнього домашнього матчу 2021 року.