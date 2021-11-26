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В этом году АДС "Запорожгаза" обработала более 52 тысяч вызовов

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Запорожье, Пятница 26 ноября 2021 17:36
В этом году АДС "Запорожгаза" обработала более 52 тысяч вызовов Фото: газовый вентиль (УНИАН)
Автор: Мария Тарарыева

От потребителей голубого топлива всего за этот год в АДС "Запорожгаз" поступило 53 тысячи вызовов. С началом отопительного сезона количество вызовов растет. Самая распространенная причина - запах газа вблизи фасадов помещений или характерный запах в помещениях и квартирах.

Об этом сообщает пресс-служба "Запорожгаза".

В компании отмечают, что наиболее распространенные причины утечек газа в домах потребителей –использование устаревшего газового оборудования, неисправное техническое состояние сетей или самовольное вмешательство в газовую систему.

"Во время отопительного сезона, люди начали чаще используют газовые приборы, и нагрузка на систему увеличивается. Количество обращений от наших клиентов выросло почти вдвое-мы ежедневно прорабатываем более 150 вызовов. Поэтому, мы призываем заботиться о своей безопасности и регулярно проводить техобслуживание внутренних газовых сетей и оборудования", - отмечает начальник аварийно-диспетчерской службы Алексей Виноградов.

По словам пресс-службы, владельцы частных домов и квартир лично несут ответственность за состояние газовой системы дома. То есть, согласно законодательству, чтобы обеспечить системный уход газовой сети и позаботиться о своей безопасности, необходимо самостоятельно выбрать компанию и заключить договор. Это может быть как АО "Запорожгаз", так и другая специализированная организация, имеющая разрешение.

"В ходе проверки, специалисты оценивают техническое состояние оборудования и системы, проверяют все участки газопровода на загазованность и утечки газа. Кроме того, специалисты обеспечивают очистку, смазку, регулировку и другие операции по удержанию работоспособности и исправности системы газоснабжения. Если вы не определились с исполнителем работ или желаете заказать техническое обслуживание в АО "Запорожгаз",получить всю необходимую консультацию по этому поводу, или заключить договор на техобслуживание можно в ближайшем Клиентском пространстве 104.uа", - говорится в сообщении.

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Запорожье Газ
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