У цьому році АДС "Запоріжгазу" опрацювала більше 52 тисяч викликів

Від споживачів блакитного палива всього за цей рік до АДС "Запоріжгазу" надійшло 53 тисячі викликів. З початком опалювального сезону кількість викликів зростає. Найпоширеніша причина – запах газу поблизу фасадів приміщень або характерний запах у помешканнях та квартирах.

У компанії зазначиють, що найбільш поширені причини витоків газу в оселях споживачів –використання застарілого газового обладнання, несправний технічний стан мереж або самовільне втручання у газову систему.

"Під час опалювального сезону, люди почали частіше використовують газові прилади, і навантаження на систему збільшується. Кількість звернень від наших клієнтів зросла майже вдвічі - ми щодня опрацьовуємо понад 150 викликів. Тому, ми закликаємо піклуватися про свою безпеку і регулярно проводити техобслуговування внутрішніх газових мереж і обладнання", - зазначає начальник аварійно-диспетчерської служби Олексій Виноградов.

За словами прес-служби, власники приватних будинків і квартир особисто несуть відповідальність за стан газової системи їх оселі. Тобто, відповідно до законодавства, щоб забезпечити системний догляд газової мережі і подбати про свою безпеку, необхідно самостійно обрати компанію та укласти договір. Це може бути як АТ "Запоріжгаз", так і інша спеціалізована організація, що має дозвіл.

"У ході перевірки, спеціалісти оцінюють технічний стан обладнання й системи, перевіряють усі ділянки газопроводу на загазованість та витоки газу. Окрім того, спеціалісти забезпечують очищення, змащення, регулювання та інші операції з утримання працездатності і справності системи газопостачання. Якщо ви не визначились з виконавцем робіт або бажаєте замовити технічне обслуговування в АТ "Запоріжгаз",отримати всю необхідну консультацію з цього приводу, або заключити договір на техобслуговування можна в найближчому Клієнтському просторі 104.uа", - йдеться у повідомленні.