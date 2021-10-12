UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Этого недостаточно: прокуратура планирует обжаловать домашний арест Медведчука

Автор: Сергей Пышкин

Прокуратура планирует обжаловать меру пресечения Виктору Медведчуку, которого сегодня отправили под круглосуточный домашний арест. Потребуют залога в 1 млрд гривен.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Сегодня суд подтвердил обоснованность подозрения Виктору Медведчуку в государственной измене и совершении содействия деятельности террористических организаций. Впрочем, суд принял решение избрать народному депутату меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

"По мнению прокуроров, при данных обстоятельствах такая мера пресечения является недостаточной и не обеспечит надлежащего поведения лица. В связи с этим прокуроры будут обжаловать его в апелляционном порядке и будут настаивать на содержании под стражей с альтернативой внесения залога в 1 миллиард гривен", - пишет пресс-служба.

Прокуратура убеждена в том, что круглосуточный домашний арест не является достаточной мерой пресечения из-за рисков возможного сокрытия подозреваемого и его связи с представителями РФ и террористическими организациями.

Напомним, РБК-Украина сообщало о том, что Виктора Медведчука, согласно решению суда, отправили под круглосуточный домашний арест. Ему объявили подозрение в госизмене и финансировании терроризма по делу о контрабанде угля из оккупированного Донбасса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виктор МедведчукГенеральная прокуратура Украины