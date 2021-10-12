Этого недостаточно: прокуратура планирует обжаловать домашний арест Медведчука

Сегодня суд подтвердил обоснованность подозрения Виктору Медведчуку в государственной измене и совершении содействия деятельности террористических организаций. Впрочем, суд принял решение избрать народному депутату меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

"По мнению прокуроров, при данных обстоятельствах такая мера пресечения является недостаточной и не обеспечит надлежащего поведения лица. В связи с этим прокуроры будут обжаловать его в апелляционном порядке и будут настаивать на содержании под стражей с альтернативой внесения залога в 1 миллиард гривен", - пишет пресс-служба.

Прокуратура убеждена в том, что круглосуточный домашний арест не является достаточной мерой пресечения из-за рисков возможного сокрытия подозреваемого и его связи с представителями РФ и террористическими организациями.