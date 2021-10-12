RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Цього недостатньо: прокуратура планує оскаржити домашній арешт Медведчука

Автор: Сергій Пишкін

Прокуратура планує оскаржувати запобіжний захід Віктору Медведчуку, якого сьогодні відправили під цілодобовий домашній арешт. Вимагатимуть застави в 1 млрд гривень.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу генерального прокурора.

Сьогодні суд підтвердив обґрунтованість підозри Віктору Медведчуку у державній зраді й вчиненні сприяння діяльності терористичних організацій. Втім, суд прийняв рішення обрати народному депутату запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

"На думку прокурорів, за даних обставин такий запобіжний захід є недостатнім і не забезпечить належної поведінки особи. У зв’язку з цим прокурори будуть оскаржувати його в апеляційному порядку та наполягатимуть на триманні під вартою з альтернативою внесення застави в 1 мільярд гривень", - пише пресслужба.

Прокуратура переконана у тому, що цілодобовий домашній арешт не є достатнім запобіжним заходом через ризики щодо можливого переховування підозрюваного й його зв’язки з представниками РФ та терористичними організаціями.

Нагадаємо, що РБК-Україна повідомляло про те, що Віктора Медведчука, згідно з рішенням суду, відправили під цілодобовий домашній арешт. Йому оголосили підозру в держзраді та фінансуванні тероризму у справі про контрабанду вугілля з окупованого Донбасу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Віктор МедведчукГенеральна прокуратура України