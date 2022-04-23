Это вопрос к другому Владимиру. Зеленский о возможности новых переговоров в Турции

По его словам, возможность продолжения переговоров в Турции зависит от желания президента России.

Также Зеленский добавил, что Украина должна разговаривать со страной-агрессом до тех пор, пока не закончится война.

"Это наверняка вопрос ко второму Владимиру. Владимира Владимировича. От его желания зависит встреча наших групп. Желание греться на солнце с этими подонками нет, но мы должны разговаривать, пока не закончится война. Должны цепляться за каждую возможность", - сказал лидер Украины.