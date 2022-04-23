RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Це питання до іншого Володимира. Зеленський про можливість нових переговорів в Туреччині

Володимир Зеленський (УНІАН)
Автор: Тетяна Самарук

Президент Володимир Зеленський розповів, що продовження переговорів Росії та України у Туреччині залежить від Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Зеленського.

За його словами, можливість продовження переговорів у Туреччині залежить від бажання президента Росії.

Також Зеленський додав, що Україна повинна розмовляти з країною-агресом доти, поки не закінчиться війна.

"Це напевно питання до другого Володимира. Володимира Володимировича. Від його бажання залежить зустріч наших груп. Бажання грітися на сонці з цими покидьками немає, але ми повинні розмовляти, поки не закінчиться війна. Повинні чіплятися за кожну можливість", - сказав лідер України.

Раніше ми повідомляли, що Зеленський назвав головні питання переговорів з РФ.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 59-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВолодимир ПутінВторгнення Росії до України