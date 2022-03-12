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Это явная угроза ЕС и НАТО: премьер-министр Хорватии о падении беспилотника в Загребе

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Загреб, Хорватия, Суббота 12 марта 2022 15:13
Это явная угроза ЕС и НАТО: премьер-министр Хорватии о падении беспилотника в Загребе Фото Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович считает, что падение беспилотника в Загребе – явная угроза ЕС и НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dnevnik.hr.

По словам Пленковича, сейчас завершается расследование на месте крушения беспилотного летального аппарата в Яруне, возле города Загреб.

Он рассказал, что беспилотник прошел румынское, венгерское и хорватское воздушное пространство. Не исключено, что его запустили с территории Украины, из Крыма.

"Есть несколько ресторанов, многоквартирные дома, общежитие с 4,5 тысячами студентов. К счастью, никто не пострадал, повреждено около сорока машин на стоянке", - сказал премьер-министр Хорватии.

Также Пленкович отметил, что это происшествие – угроза для ЕС и НАТО. Он призвал активизировать сотрудничество.

"Это могло произойти в другой столице, не только стран НАТО, но и ЕС. Это мог быть Будапешт, Братислава или Любляна. Мы должны активизировать сотрудничество, чтобы вовремя информировать страну о том, что происходит что-то подобное. Было ли это случайно или преднамеренным, мы до сих пор не знаем", - подчеркнул премьер-министр Хорватии.

Также он добавил, что службы сейчас изучают этот самолет, чтобы узнать, есть ли в нем какие-либо полезные данные.

"Мы не можем терпеть эту ситуацию, и она не должна происходить. Это была четкая и недвусмысленная угроза, которую необходимо устранить. Мы должны позаботиться, чтобы этот инцидент не повторился. Мы не преуменьшаем этот инцидент, мы будем говорить во всех органах НАТО и предоставим доказательства на всех уровнях", - сказал Пленкович.

Премьер-министр Хорватии сказал, что беспилотник двигался очень быстро, его не успели заметить даже в Румынии.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Житомирской области сбили российский беспилотник "Форпост".

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