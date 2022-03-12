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Це явна загроза ЄС і НАТО: прем'єр-міністр Хорватії про падіння безпілотника в Загребі

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Загреб, Хорватія, Субота 12 березня 2022 15:13
Це явна загроза ЄС і НАТО: прем'єр-міністр Хорватії про падіння безпілотника в Загребі Фото Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Прем'єр-міністр Хорватії Андрій Пленкович вважає, що падіння безпілотника в Загребі - явна загроза ЄС і НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Dnevnik.hr.

За словами Пленковича, зараз завершується розслідування на місці аварії безпілотного летального апарату в Яруні, біля міста Загреб.

Він розповів, що безпілотник пройшов Румунський, Угорський і хорватський повітряний простір. Не виключено, що його запустили з території України, з Криму.

"Є кілька ресторанів, багатоквартирні будинки, гуртожиток з 4,5 тисячами студентів. На щастя, ніхто не постраждав, пошкоджено близько сорока машин на стоянці", - сказав прем'єр-міністр Хорватії.

Також Пленкович зазначив, що ця подія – загроза для ЄС і НАТО. Він закликав активізувати співпрацю.

"Це могло статися в іншій столиці, не тільки країн НАТО, а і ЄС. Це міг бути Будапешт, Братислава або Любляна. Ми повинні активізувати співпрацю, щоб вчасно інформувати країну про те, що відбувається щось подібне. Чи було це випадково або навмисним, ми досі не знаємо", - підкреслив прем'єр-міністр Хорватії.

Також він додав, що служби зараз вивчають цей літак, щоб дізнатися, чи є в ньому які-небудь корисні дані.

"Ми не можемо терпіти цю ситуацію, і вона не повинна відбуватися. Це була чітка і недвозначна загроза, яку необхідно усунути. Ми повинні подбати, щоб цей інцидент не повторився. Ми не применшуємо цей інцидент, ми будемо говорити у всіх органах НАТО і надамо докази на всіх рівнях", - сказав Пленкович.

Прем'єр-міністр Хорватії сказав, що безпілотник рухався дуже швидко, його не встигли помітити навіть в Румунії.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Житомирській області збили російський безпілотник"Форпост".

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