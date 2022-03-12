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Это вернет в 1917 год: богатейший бизнесмен в России предостерег от национализации западных компаний

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Москва, Суббота 12 марта 2022 11:33
Это вернет в 1917 год: богатейший бизнесмен в России предостерег от национализации западных компаний Фото: Владимир Потанин, президент металлургического гиганта "Норильский никель" (facebook.com/potaninfoundation)
Автор: Александр Белоус

Владимир Потанин, президент металлургического гиганта "Норильский никель" и его крупнейший акционер, сказал, что Россия рискует вернуться в бурные дни революции 1917 года, если захлопнет дверь перед западными компаниями и инвесторами. Он призвал российское правительство проявлять крайнюю осторожность в отношении ареста активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Во-первых, это вернет нас на сто лет назад, в 1917 год, и последствия такого шага - глобальное недоверие к России со стороны инвесторов - мы будем испытывать много десятилетий", - сказал он в сообщении, размещенном на Telegram-аккаунте "Норильского никеля".

"Во-вторых, решение многих компаний о приостановке деятельности в России носит, я бы сказал, несколько эмоциональный характер и, возможно, было принято вследствие беспрецедентного давления на них со стороны общественного мнения за рубежом. Поэтому, скорее всего, они вернутся. И лично я бы сохранил для них такую возможность", - добавил он.

Потанин - самый богатый человек России, и, по данным Bloomberg, его состояние по-прежнему составляет около 22,5 млрд долларов, несмотря на то, что в этом году он потерял около четверти своего состояния из-за обвала акций "Норильского никеля". Акции компании потеряли более 90% на лондонских торгах, прежде чем они были приостановлены в этом месяце, несмотря на резкий рост цен на ее товары.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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