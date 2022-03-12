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Це поверне в 1917 рік: найбагатший бізнесмен в Росії застеріг від націоналізації західних компаній

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Москва, Субота 12 березня 2022 11:33
Це поверне в 1917 рік: найбагатший бізнесмен в Росії застеріг від націоналізації західних компаній Фото: Володимир Потанін, президент металургійного гіганта "Норильський нікель" (facebook.com/potaninfoundation)
Автор: Олександр Білоус

Володимир Потанін, президент металургійного гіганта "Норильський нікель" і його найбільший акціонер, сказав, що Росія ризикує повернутися в бурхливі дні революції 1917 року, якщо зачинить двері перед західними компаніями та інвесторами. Він закликав російський уряд проявляти крайню обережність щодо арешту активів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"По-перше, це поверне нас на сто років тому, в 1917 рік, і наслідки такого кроку - Глобальна недовіра до Росії з боку інвесторів - ми будемо відчувати багато десятиліть", - сказав він в повідомленні, розміщеному на Telegram-акаунті "Норильського нікелю".

"По-друге, рішення багатьох компаній про припинення діяльності в Росії носить, я б сказав, дещо емоційний характер і, можливо, було прийнято внаслідок безпрецедентного тиску на них з боку громадської думки за кордоном. Тому, швидше за все, вони повернуться. І особисто я б зберіг для них таку можливість", - додав він.

Потанін - найбагатша людина Росії, і, за даними Bloomberg, його статок як і раніше становить близько 22,5 млрд доларів, незважаючи на те, що в цьому році він втратив близько чверті свого статку через обвал акцій "Норильського нікелю". Акції компанії втратили більше 90% на лондонських торгах, перш ніж вони були припинені в цьому місяці, незважаючи на різке зростання цін на її товари.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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