"Это тревожный звонок": советник Госдепа об энергетическом кризисе в Европе

"С моей точки зрения, то, что происходит сейчас в Европе, - это тревожный звонок. Разворачивающийся энергетический кризис - это глобальный кризис. У Китая очень серьезный дефицит энергоресурсов. Кризис начался с того, что в хранилищах осталось мало газа", - сказал Хохштайн.

По его словам, к этой проблеме добавилась и безветренная погода в некоторых регионах Европы, очень сухой климатический сезон в Китае и некоторых регионах Европы, который спровоцировал снижение уровня гидроэлектрогенерации.

Все это, по его мнению, и повлекло резкий спрос на природный газ.

"Когда стала подниматься цена на газ, начала расти цена на уголь. Затем возник вопрос о возможном переходе на нефтепродукты для производства электроэнергии. Это подтолкнуло и нефтяные цены", - добавил Хохштайн.

Он пояснил, что сейчас все происходит так, что в одних регионах все внимание обращено именно на переход на другие источники энергии, а в других полностью сосредоточена на том, чтобы управлять сегодняшней ситуацией на рынке.

"И в этом контексте я хочу работать с Украиной в таком ключе, чтобы она не сосредоточивалась на вопросе транзита газа, а работала и над своим энергопереходом, чтобы она стала полноценным партнером Европы в переходе на новые типы энергоресурсов", - резюмировал советник Госдепа.