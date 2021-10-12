"Це тривожний дзвінок": радник Держдепу про енергетичну кризу в Європі

"З моєї точки зору, те, що відбувається зараз в Європі, - це тривожний дзвінок. Енергетична криза, яка розгортається - це глобальна криза. У Китаю дуже серйозний дефіцит енергоресурсів. Криза почалася з того, що в сховищах залишилося мало газу", - сказав Хохштайн.

За його словами, до цієї ж проблеми додалася і безвітряна погода в деяких регіонах Європи, дуже сухий кліматичний сезон в Китаї і деяких регіонах Європи, який спровокував зниження рівня гідроелектрогенерації.

Все це, на його думку, і спричинило різкий попит на природний газ.

"Коли стала підніматися ціна на газ, почала зростати ціна на вугілля. Потім виникло питання про можливий перехід на нафтопродукти для виробництва електроенергії. Це підштовхнуло і нафтові ціни", - додав Хохштайн.

Він пояснив, що зараз все відбувається так, що в одних регіонах вся увага звернена саме на перехід на інші джерела енергії, а в інших повністю зосереджена на тому, щоб управляти сьогоднішньою ситуацією на ринку.

"І в цьому контексті я хочу працювати з Україною в такому ключі, щоб вона не зосереджувалася на питанні транзиту газу, а працювала і над своїм енергопереходом, щоб вона стала повноцінним партнером Європи в переході на нові типи енергоресурсів", - резюмував радник Держдепу.

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