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"Это не соревнование": Байден объяснил отказ от совместной пресс-конференции с Путиным

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден объяснил решение отказаться от совместной пресс-конференции со своим российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы не устраивать соревнование. Он также отметил, что это мероприятие может отвлечь его от вопросов, которые он планирует обсудить с российским лидером.

Об этом американский лидер заявил на пресс-конференции по результатам саммита "Большой семерки" в британском Корнуолле, передает CNN.

"Это не соревнование в том, кто будет лучшим перед прессой, кто кого сможет поставить в неудобное положение", - сказал он.

Байден отметил, что встреча с Путиным необходима для того, чтобы четко обозначить условия улучшения двусторонних отношений между США и Россией.

"Я думаю, что лучше, если мы встретимся с ним, проведем собственные обсуждения. После этого я расскажу, о чем, на мой взгляд, была встреча, и он может сказать, что, с его точки зрения, означала встреча", - добавил американский лидер.

Байден также уточнил, что решение отказаться от совместной пресс-конференции связано с тем, что это мероприятие может отвлечь его от вопросов, которые он намерен затронуть во время переговоров с Путиным.

Встреча Байдена и Путина состоится 16 июня в Женеве. Как говорили в Белом доме в начале июня, среди вопросов будут кибератаки, которые в последнее время все чаще осуществляются против США.

Больше о предстоящей встрече Байдена и Путина читайте в материале "Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина".

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