"Это не соревнование": Байден объяснил отказ от совместной пресс-конференции с Путиным

"Это не соревнование в том, кто будет лучшим перед прессой, кто кого сможет поставить в неудобное положение", - сказал он.

Байден отметил, что встреча с Путиным необходима для того, чтобы четко обозначить условия улучшения двусторонних отношений между США и Россией.

"Я думаю, что лучше, если мы встретимся с ним, проведем собственные обсуждения. После этого я расскажу, о чем, на мой взгляд, была встреча, и он может сказать, что, с его точки зрения, означала встреча", - добавил американский лидер.

Байден также уточнил, что решение отказаться от совместной пресс-конференции связано с тем, что это мероприятие может отвлечь его от вопросов, которые он намерен затронуть во время переговоров с Путиным.