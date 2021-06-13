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"Це не змагання": Байден пояснив відмову від спільної прес-конференції з Путіним

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден пояснив рішення відмовитися від спільної прес-конференції зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, щоб не влаштовувати змагання. Він також зазначив, що цей захід може відвернути його від питань, які він планує обговорити з російським лідером.

Про це американський лідер заявив на прес-конференції за результатами саміту "Великої сімки" в британському Корнуоллі, передає CNN.

"Це не змагання в тому, хто буде кращим перед пресою, хто кого зможе поставити в незручне становище", - сказав він.

Байден зазначив, що зустріч з Путіним необхідна для того, щоб чітко позначити умови поліпшення двосторонніх відносин між США і Росією.

"Я думаю, що краще, якщо ми зустрінемося з ним, проведемо власні обговорення. Після цього я розповім, про що, на мій погляд, була зустріч, і він може сказати, що, з його точки зору, означала зустріч", - додав американський лідер.

Байден також уточнив, що рішення відмовитися від спільної прес-конференції пов'язане з тим, що цей захід може відвернути його від питань, які він має намір торкнутися під час переговорів з Путіним.

Зустріч Байдена і Путіна відбудеться 16 червня в Женеві. Як говорили в Білому домі на початку червня, серед питань будуть кібератаки, які останнім часом все частіше здійснюються проти США.

Більше про майбутню зустріч Байдена і Путіна читайте в матеріалі "Ніякого "перезавантаження". Чого чекати світу і Україні від зустрічі Байдена і Путіна".

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