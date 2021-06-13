"Це не змагання": Байден пояснив відмову від спільної прес-конференції з Путіним

"Це не змагання в тому, хто буде кращим перед пресою, хто кого зможе поставити в незручне становище", - сказав він.

Байден зазначив, що зустріч з Путіним необхідна для того, щоб чітко позначити умови поліпшення двосторонніх відносин між США і Росією.

"Я думаю, що краще, якщо ми зустрінемося з ним, проведемо власні обговорення. Після цього я розповім, про що, на мій погляд, була зустріч, і він може сказати, що, з його точки зору, означала зустріч", - додав американський лідер.

Байден також уточнив, що рішення відмовитися від спільної прес-конференції пов'язане з тим, що цей захід може відвернути його від питань, які він має намір торкнутися під час переговорів з Путіним.