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В Белом доме отказались от совместной пресс-конференции Байдена и Путина. Названа причина

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Вашингтон, Суббота 12 июня 2021 23:24
В Белом доме отказались от совместной пресс-конференции Байдена и Путина. Названа причина Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Вашингтонская администрация не выразила готовности к проведению совместной пресс-конференции президентов России и Соединенных Штатов. Встреча Владимира Путина и Джо Байдена могла пройти по итогам саммита в Женеве.

Об этом сообщает The New York Times.

На решение повлиял опыт бывшего главы государства Дональда Трампа.

По информации американского чиновника, в Белом доме считают предыдущую встречу 45-го американского лидера и Владимира Путина "неудачной".

"Как сообщили ключевые помощники Байдена, во время консультаций относительно встреч, которые пройдут в швейцарской вилле XVIII века на берегу Женевского озера, российские власти очень хотели, чтобы Путин присоединился к Байдену на пресс-конференции", - говорится в материале.

Утверждается, что сотрудники администрации Байдена помнят о том, как "Путин, как казалось, взял верх над Трампом в Хельсинки".

Ранее Путин заявил, сейчас отношения между Россией и США находятся на самом низком уровне за последние несколько лет.

Напомним, что США хотят найти "пути продвижения" отношений с Россией на предстоящем саммите в Женеве.

Встреча Байдена и Путина состоится 16 июня в Женеве. Как говорили в Белом доме в начале июня, среди вопросов будут кибератаки, которые в последнее время все чаще осуществляются против США.

Больше о предстоящей встрече Байдена и Путина читайте в материале "Никакой "перезагрузки". Чего ждать миру и Украине от встречи Байдена и Путина".

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