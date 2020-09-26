Это шаг к миру: Зеленский констатировал сохранение "тишины" на Донбассе 62-й день

Президент Украины Владимир Зеленский констатировал сохранение режима всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе уже 62-день. Глава государства считает это первым шагом к миру на востоке Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

По словам Зеленского, сейчас в зоне проведения операции Объединенных сил наблюдается минимизация потерь.

"Хочу поблагодарить за выдержку прежде всего наших военных, поблагодарить командование ВСУ и ООС, главнокомандующего - за правильный подход к армии, к каждому офицеру, каждому солдату. И за найденное понимание, чтобы этот первый шаг к миру на Донбассе был возможен", - заявил он.

В то же время главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак выразил надежду, что "тишина" в Донбассе продолжится.

"Два месяца продолжается режим тишины. Несмотря на единичные и неприцельные выстрелы, режим соблюдается. Мы имеем основания считать, что "тишина" продолжится", - отметил Хомчак.

Напомним, сегодня пророссийские боевики на Донбассе обстреляли позиции украинских военных вблизи Новолуганского, других нарушений сегодня не фиксировали.

Кроме того, в пятницу оккупанты дважды открывали огонь вблизи Авдеевки.

Добавим, по данным СММ ОБСЕ, с 27 июля, когда начался режим прекращения огня, международные наблюдатели зафиксировали более 1000 нарушений перемирия на Донбассе.