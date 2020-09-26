После обстрела возле Новолуганского на Донбассе сохраняется "тишина"

Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

После вражеского обстрела вблизи Новолуганского на Донбассе сохраняется режим прекращения огня. Других провокаций со стороны пророссийских боевиков вдоль линии разграничения не зафиксировали.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

Вражеские обстрелы не представляли угрозы военным, поэтому они огонь в ответ не открывали. По состоянию на 17:00 в зоне проведения ООС не зафиксировано потерь среди украинских подразделений.

"Украинские военнослужащие продолжают выполнять задачи по назначению, неукоснительно соблюдая мирные договоренности", - отметили в штабе.

Напомним, в пятницу российско-оккупационные войска дважды нарушали перемирие вблизи Авдеевки.

Также РБК-Украина писало о вражеском обстреле на Донбассе, которой произошел 24 сентября.

Добавим, 24 сентября в больнице умер украинский военный, которого ранил российский снайпер 20 июня.