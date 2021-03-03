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"Це не працює": США більше не будуть просувати демократію силою

Новость на русском → Вашингтон, Середа 03 березня 2021 19:33
"Це не працює": США більше не будуть просувати демократію силою Фото: Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати відмовляються від політики повалення недемократичних режимів силою і більше не будуть "просувати демократію" за допомогою військових операцій. Минулі спроби Вашингтона діяти таким чином не принесли бажаних результатів.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу.

"Ми не будемо насаджувати демократію, використовуючи дорогі військові операції. Крім того, США відмовиться від спроб силою скидати авторитарні режими. Ми використали цю тактику в минулому. З якими б благими намірами вони не були, це не спрацювало", - заявив Блінкен.

Зазначимо, що Сполучені Штати проводять військові операції в Іраку, Лівії, Сирії.

Нагадаємо, раніше в іракській провінції Анбар на військовій базі Айн аль-Асад, де знаходяться американські війська, завдали ракетного удару.

Крім того, раніше представник міжнародної коаліції по боротьбі з ІГІЛ, полковник Уейн Маротта повідомив, що в результаті обстрілу американської військової бази в Іраку загинув один чоловік. Ще дев'ять осіб отримали поранення.

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