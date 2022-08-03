Це просто огидно. Зеленський відреагував на заклики до переговорів з Росією

Якщо б Росія справді хотіла закінчення війни, то не стягувала б зараз резерви на український південь та не плодила б на українській території масові могили убитих невинних людей.

Про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна .

"Вони (керівництво Росії - ред.) активують різних "емісарів" з тезами про те, що держава-терорист нібито хоче переговорів. Це просто огидно, коли колишні лідери вагомих держав з європейськими цінностями працюють на Росію, яка воює проти цих цінностей" - заявив Зеленський.

Так глава держави прокоментував розмови про бажання Росії відновити переговори з українською стороною.

Колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер у липні відвідав Москву. Його застали неподалік офісу компанії "Роснефть" в Москві. Проте, за його словами, у російській столиці він перебував на "відпочинку".

Водночас у Кремлі не виключили контактів з ексканцлером.

Після хвилі критики з боку німецьких і західних політиків за підтримку президента Росії Володимира Путіна, колишній німецький канцлер Герхард Шредер заявив, що йде з посади голови ради директорів російського нафтогазового гіганта "Роснефть", проте він досі значиться в компанії.

Крім того, Бундестаг позбавив його особливих прав, а також закрив фінансування сам офіс колишнього канцлера.

За словами президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, тісні зв'язки з Росією колишнього канцлера ФРН Герхарда Шредера мають негативні наслідки для Німеччини. Адже залишили "багато питань" не лише до нього особисто, а й до Берліна.

Нагадаємо, сьогодні в ОП України прокоментували заяву екс-канцлера ФРН Герхарда Шредера, який заявив, що президент РФ Володимир Путін відкритий до дипломатії з Україною. Такі ініціативи Москви можуть бути тільки запрошенням до капітуляції, відреагували в Офісі Зеленського.

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