"Это продлевает пандемию". ВОЗ критикует богатые страны за накопление COVID-вакцин
Всемирная организация здравоохранения критикует богатые страны за накопление вакцин и лекарств против коронавируса. В ВОЗ заявили, что неспособность справедливо распределять эти ресурсы приводит к продлению пандемии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.
Как отметила глава подразделения ВОЗ по новым болезням Мария Ван Керхове: "это не просто несправедливо, это не просто аморально, это продлевает пандемию, и это приводит к гибели людей".
В ВОЗ отмечают, что глобальное неравенство вакцинации против COVID началось с самого начала иммунизации.
Организация призвала к справедливому распределению препаратов странам с низким уровнем доходов, поскольку несколько развитых стран уже иммунизировали большую часть своего населения и уже начали проводить ревакцинацию.
Ранее ВОЗ уже призвала богатые страны прекратить распространение бустерных доз от COVID с просьбой перенаправить излишки вакцин в бедные страны, чтобы иммунизировать 10% населения каждой страны до конца сентября.
В Организации привели статистику, согласно которой, в Африке было полностью вакцинировано всего 3% населения коронавируса, а 26 стран континента распространили меньше половины своих вакцин.
Напомним, председатель ВОЗ Тедрос Гебреисус призвал установить мораторий бустерных доз вакцин против коронавируса до конца сентября текущего года.
По его словам, это должно решить вопрос нехватки препаратов в странах с низким уровнем прививания.