Мораторий на COVID-вакцины. ВОЗ призывает временно отказаться от бустерных прививок

Председатель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус призвал установить мораторий на бустерные дозы вакцин против коронавируса до конца сентября текущего года. Это должно решить вопрос нехватки препаратов в странах с низким уровнем привития.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу ВОЗ .

"ВОЗ призывает к мораторию на бустерные прививки, по крайней мере до конца сентября", - заявил Гебреисус во время брифинга.

По данным ВОЗ, соотношение вакцин до населения в бедных странах составляет 1,5 препараты на 100 человек.Также организации напомнила о том, что до конца сентября каждая страна мира должна привить по меньшей мере 10% своего населения.