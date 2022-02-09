Це принципова позиція. Україна не виконуватиме "Мінськ" на умовах РФ, - Кулеба
Україна готова виконати мінські угоди, але тільки не на російських умовах. Прямого діалогу з "ОРДЛО" не буде - це принципова позиція.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.
"Ми не будемо виконувати мінські угоди на російських умовах, але це не означає, що ми не будемо виконувати їх в принципі", - сказав Кулеба.
Глава МЗС наголосив, що Україна не має наміру виконувати мінські угоди так, як їх інтерпретує Росія. Міністр додав, що прямого діалогу з "ДНР" та "ЛНР" не буде.
"Це наша принципова позиція, – сказав Кулеба.
Нагадаємо, напередодні США звинуватили Росію у спотворенні мінських угод, заявивши, що в них немає слова "автономія" для Донбасу.
Зазначимо, що раніше Дмитро Кулеба виключив можливість особливого статусу Донбасу з так званим "правом вето".