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Це принципова позиція. Україна не виконуватиме "Мінськ" на умовах РФ, - Кулеба

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Київ, Середа 09 лютого 2022 17:49
Це принципова позиція. Україна не виконуватиме "Мінськ" на умовах РФ, - Кулеба Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Україна готова виконати мінські угоди, але тільки не на російських умовах. Прямого діалогу з "ОРДЛО" не буде - це принципова позиція.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"Ми не будемо виконувати мінські угоди на російських умовах, але це не означає, що ми не будемо виконувати їх в принципі", - сказав Кулеба.

Глава МЗС наголосив, що Україна не має наміру виконувати мінські угоди так, як їх інтерпретує Росія. Міністр додав, що прямого діалогу з "ДНР" та "ЛНР" не буде.

"Це наша принципова позиція, – сказав Кулеба.

Нагадаємо, напередодні США звинуватили Росію у спотворенні мінських угод, заявивши, що в них немає слова "автономія" для Донбасу.

Зазначимо, що раніше Дмитро Кулеба виключив можливість особливого статусу Донбасу з так званим "правом вето".

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Дмитро Кулеба Мінські угоди
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