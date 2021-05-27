Это предупреждение для "Большой нефти": суд обязал крупнейшую компанию сократить выбросы

Голландский суд постановил, что компании Royal Dutch Shell необходимо ускорить сокращение выбросов парниковых газов. Выбросов должно быть меньше на 45% до 2030 года.
Об этом сообщает Reuters.
Milieudefensie обвинила Shell в недостаточном выполнении требований Парижского соглашения по борьбе с изменением климата. Иск
В свою очередь, в
акционеры упрекнули две ведущие нефтяные компании США в том, что они затягивают борьбу с изменением климата.
Акционеры Chevron поддержали призыв к компании сократить выбросы в результате конечного использования топлива.
Напомним, Федерация работодателей Украины написали письмо премьер-министру Шмыгалю и министру экономики. Они утверждают, что Парижские соглашения угрожают инвестиционному климату и могут привести к закрытию предприятий.