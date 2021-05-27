Це попередження для "Великої нафти": суд зобов'язав найбільшу компанію скоротити викиди

Голландський суд постановив, що компанії Royal Dutch Shell необхідно прискорити скорочення викид парникових газів. Викидів має бути менше на 45% до 2030 року.
Про це повідомляє Reuters.
Milieudefensie звинуватила Shell в недостатньому виконанні вимог Паризької угоди по боротьбі зі зміною клімату. Позов
У свою чергу, в
акціонери дорікнули дві провідні нафтові компанії США в тому, що вони затягують боротьбу зі зміною клімату.
Акціонери Chevron підтримали заклик до компанії скоротити викиди в результаті кінцевого використання палива.
Нагадаємо, Федерація роботодавців України написали листа прем'єр-міністру Шмигалю та міністру економіки. Вони стверджують, що Паризькі угоди загрожують інвестиційному клімату і можуть призвести до закриття підприємств.