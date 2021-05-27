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Це попередження для "Великої нафти": суд зобов'язав найбільшу компанію скоротити викиди

Автор: Наталья Скороход

Голландський суд постановив, що компанії Royal Dutch Shell необхідно прискорити скорочення викид парникових газів. Викидів має бути менше на 45% до 2030 року.

Про це повідомляє Reuters.

Milieudefensie звинуватила Shell в недостатньому виконанні вимог Паризької угоди по боротьбі зі зміною клімату. Позов

У свою чергу, в

акціонери дорікнули дві провідні нафтові компанії США в тому, що вони затягують боротьбу зі зміною клімату.

Акціонери Chevron підтримали заклик до компанії скоротити викиди в результаті кінцевого використання палива.

Нагадаємо, Федерація роботодавців України написали листа прем'єр-міністру Шмигалю та міністру економіки. Вони стверджують, що Паризькі угоди загрожують інвестиційному клімату і можуть призвести до закриття підприємств.

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