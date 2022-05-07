Это пощечина Украине: Мельник раскритиковал запрет украинской символики в Берлине 8-9 мая

"Мы шокированы тем, что берлинская полиция запретила 8 и 9 мая ношение украинских флагов. Это пощечина Украине и пощечина украинскому народу. Это не только свидетельствует об отсутствии такта, а является катастрофическим политическим решением", - заявил Мельник.

Он подчеркнул, что на этом фоне заверения Германии в солидарности с Украиной выглядят пустым звуком.

"В столице запрещено публичное ношение украинского флага, как и российского, под которым день и ночь осуществляются самые худшие военные преступления против мирного украинского населения и десятков тысяч украинцев, женщин и детей, хладнокровно убитых, это огромный скандал", - отметил Мельник.

При этом он также пояснил, что можно понять усилия полиции по обеспечению безопасности, но тот факт, что "жертву и преступников приравнивают, просто возмущает".

Посол Украины призвал местные власти Берлина "немедленно отменить это сомнительное решение".

Напомним, ранее в Берлине полиция запретила использование украинской и российской символики на мероприятиях 8 и 9 мая. Объясняя это "целью недопущения конфликтных ситуаций".

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