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Це ляпас Україні: Мельник розкритикував заборону української символіки в Берліні 8-9 травня

Фото: посол України в Німеччині Андрій Мельник (germany.mfa.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував владу Берліна за заборону української символіки на заходах 8-9 травня. Він назвав це ляпасом всьому народу України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю редакційному об'єднанню RedaktionsNetzwerk Deutschland.

"Ми шоковані тим, що берлінська поліція заборонила 8 та 9 травня носіння українських прапорів. Це ляпас Україні та ляпас українському народу. Це не лише свідчить про відсутність такту, а є катастрофічним політичним рішенням", - заявив Мельник.

Він підкреслив, що на цьому тлі запевнення Німеччини у солідарності з Україною виглядають порожнім звуком.

"У столиці заборонено публічне носіння українського прапора, як і російського, під яким день і ніч здійснюються найгірші воєнні злочини проти мирного українського населення та десятків тисяч українців, жінок і дітей, холоднокровно вбитих, це величезний скандал" - зазначив Мельник.

При цьому він також пояснив, що можна зрозуміти зусилля поліції щодо забезпечення безпеки, але той факт, що "жертву і злочинців прирівнюють, просто обурює".

Посол України закликав місцеву владу Берліна "негайно скасувати це сумнівне рішення".

Нагадаємо, раніше в Берліні поліція заборонила використання української і російської символіки на заходах 8 і 9 травня. Пояснюючи це "метою недопущення конфліктних ситуацій".

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