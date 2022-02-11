"Это отвратительно". В Литве отреагировали на слова Путина об Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не нравится ни один пункт Минских соглашений по урегулированию на Донбассе. На что он ответил: "Ну, нравится, не нравится - терпи, моя красавица", что в Литве считают отвратительным.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова главы правительства Литвы Ингриды Шимоните в интервью "Радио Свободе".
Она считает, что такие слова лидера одной страны в отношении другой являются "отвратительными".
"Я считаю, что это просто отвратительно. Очень жаль, что лидер одной из крупнейших стран мира осмеливается использовать такую риторику в отношении другой страны", - сказала Шимоните.
Реакция Зеленского на слова Путина
На слова Путина отреагировал президент Украины Владимир Зеленский так: "Здесь есть вещи, с которыми не поспоришь - Украина действительно красавица, по поводу "моя" - мне кажется, это уже перебор", - заявил Зеленский.
После этого Путин сказал, что это не имело никакого личного измерения.
"Я никогда за годы своей работы не переходил на личности, это не имело никакого личного измерения", - заявил президент России.
США о словах Путина
У президента США Джо Байдена осудили такие высказывания, отметив, что "любая шутка об изнасиловании" вызовет возмущение.
"Ну, во-первых, я бы сказала, что любая шутка об изнасиловании, наверное, вызовет возмущение абсолютно у всех в администрации Байдена, независимо от того, выходит ли она из уст американского или иностранного чиновника", - заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.