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"Это отвратительно". В Литве отреагировали на слова Путина об Украине

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Вильнюс, Пятница 11 февраля 2022 10:11
"Это отвратительно". В Литве отреагировали на слова Путина об Украине Фото: президент РФ Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент России Владимир Путин заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не нравится ни один пункт Минских соглашений по урегулированию на Донбассе. На что он ответил: "Ну, нравится, не нравится - терпи, моя красавица", что в Литве считают отвратительным.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на слова главы правительства Литвы Ингриды Шимоните в интервью "Радио Свободе".

Она считает, что такие слова лидера одной страны в отношении другой являются "отвратительными".

"Я считаю, что это просто отвратительно. Очень жаль, что лидер одной из крупнейших стран мира осмеливается использовать такую риторику в отношении другой страны", - сказала Шимоните.

Реакция Зеленского на слова Путина

На слова Путина отреагировал президент Украины Владимир Зеленский так: "Здесь есть вещи, с которыми не поспоришь - Украина действительно красавица, по поводу "моя" - мне кажется, это уже перебор", - заявил Зеленский.

После этого Путин сказал, что это не имело никакого личного измерения.

"Я никогда за годы своей работы не переходил на личности, это не имело никакого личного измерения", - заявил президент России.

США о словах Путина

У президента США Джо Байдена осудили такие высказывания, отметив, что "любая шутка об изнасиловании" вызовет возмущение.

"Ну, во-первых, я бы сказала, что любая шутка об изнасиловании, наверное, вызовет возмущение абсолютно у всех в администрации Байдена, независимо от того, выходит ли она из уст американского или иностранного чиновника", - заявила официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

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