"Це огидно". У Литві відреагували на слова Путіна про Україну
Президент Росії Володимир Путін заявив, що президенту України Володимиру Зеленському не подобається жоден пункт мінських угод щодо врегулювання на Донбасі. На що він відповів: "Ну, подобається, не подобається - терпи, моя красуне", що у Литві вважають огидним.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова очільниці уряду Литви Інґріди Шимоніте в інтерв'ю "Радіо Свободі".
Вона вважає, що такі слова лідера однієї країни щодо іншої є "огидними".
"Я вважаю, що це просто огидно. Дуже жаль, що лідер однієї з найбільших країн світу насмілюється використовувати таку риторику щодо іншої країни", - сказала Шимоніте.
Реакція Зеленського на слова Путіна
На слова Путіна відреагував президент України Володимир Зеленський так: "Тут є речі, з якими не посперечаєшся - Україна дійсно красуня, з приводу "моя" - мені здається, це вже перебір", - заявив Зеленський.
Після цього Путін сказав, що це не мало ніякого особистого виміру.
"Я ніколи за роки своєї роботи не переходив на особистості, це не мало ніякого особистого виміру", - заявив президент Росії.
США про слова Путіна
У президента США Джо Байдена засудили такі висловлювання, зазначивши, що "будь-який жарт про зґвалтування" викличе обурення.
"Ну, по-перше, я б сказала, що будь-який жарт про зґвалтування, напевно, викличе обурення абсолютно у всіх в адміністрації Байдена, незалежно від того, чи виходить вона з вуст американського чи іноземного чиновника", - заявила офіційний представник Білого дому Джен Псакі.