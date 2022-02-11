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"Це огидно". У Литві відреагували на слова Путіна про Україну

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Вільнюс, П'ятниця 11 лютого 2022 10:11
"Це огидно". У Литві відреагували на слова Путіна про Україну Фото: президент РФ Володимир Путін (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Президент Росії Володимир Путін заявив, що президенту України Володимиру Зеленському не подобається жоден пункт мінських угод щодо врегулювання на Донбасі. На що він відповів: "Ну, подобається, не подобається - терпи, моя красуне", що у Литві вважають огидним.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на слова очільниці уряду Литви Інґріди Шимоніте в інтерв'ю "Радіо Свободі".

Вона вважає, що такі слова лідера однієї країни щодо іншої є "огидними".

"Я вважаю, що це просто огидно. Дуже жаль, що лідер однієї з найбільших країн світу насмілюється використовувати таку риторику щодо іншої країни", - сказала Шимоніте.

Реакція Зеленського на слова Путіна

На слова Путіна відреагував президент України Володимир Зеленський так: "Тут є речі, з якими не посперечаєшся - Україна дійсно красуня, з приводу "моя" - мені здається, це вже перебір", - заявив Зеленський.

Після цього Путін сказав, що це не мало ніякого особистого виміру.

"Я ніколи за роки своєї роботи не переходив на особистості, це не мало ніякого особистого виміру", - заявив президент Росії.

США про слова Путіна

У президента США Джо Байдена засудили такі висловлювання, зазначивши, що "будь-який жарт про зґвалтування" викличе обурення.

"Ну, по-перше, я б сказала, що будь-який жарт про зґвалтування, напевно, викличе обурення абсолютно у всіх в адміністрації Байдена, незалежно від того, чи виходить вона з вуст американського чи іноземного чиновника", - заявила офіційний представник Білого дому Джен Псакі.

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