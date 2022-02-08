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"Это невозможно": в Кремле опровергают заявление о сделке Путина и Макрона по Украине

Автор: Мария Кучерявец

В Кремле опровергли информацию о том, что президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на переговорах в Москве заключили сделку по Украине. Там назвали это "невозможным".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова журналистам.

"FT, конечно, написала по сути неверно. Москва и Париж не могли заключить никаких соглашений, это просто невозможно. Потому что Франция является членом ЕС, и членом НАТО, где Франции не принадлежит лидерство, лидерство принадлежит другой стране", - сказал он.

Что произошло

Сегодня The Financial Times, одно из ведущих мировых изданий опубликовало информацию о том, что президенты Франции и России Эммануэль Макрон и Владимир Путин заключили сделку по снижению напряженности ситуации вокруг Украины.

По информации издания, которое ссылается на французских официальных лиц, Путин и Макрон договорились, что РФ якобы "не будет осуществлять новых военных инициатив".

Напомним, вчера президент Франции Эммануэль Макрон встретился с российским лидером Владимиром Путиным.

На повестке дня переговоров президентов была ситуация вокруг границ Украины, а также безопасность в Европе, подробно о встрече - в материале РБК-Украина.

Добавим, президент Франции Эммануэль Макрон уже прибыл в Киев. Сегодня он должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Владимир ПутинФранцияРоссийская ФедерацияКремль