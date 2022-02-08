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Макрон прибыл в Киев. Встретится с Зеленским

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Киев, Вторник 08 февраля 2022 11:20
Макрон прибыл в Киев. Встретится с Зеленским Фото: президент Франции Эммануэль Макрон (Chesnot / Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Франции Эммануэль Макрон 8 февраля прибыл в Киев. Сегодня он должен встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter- страницу посла Франции в Украине Этьена де Понсена.

"Вся команда посольства Франции и я имеем честь приветствовать в Киеве президента Эммануэля Макрона", - написал он в своем Twitter.

По словам посла, вместе с Макроном в Украину приехал министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он встретится со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Встреча с Путиным

Вчера французский лидер провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Макрон на встрече с Путиным заявил о необходимости гарантий безопасности для Украины.

Российский лидер, в свою очередь, вновь пожаловался на Украину. Говорит, что она не желает соблюдать минские соглашения и нормандские договоренности.

Путин и Макрон заключили соглашение по Украине?

Financial Times написало, ссылаясь на собственные источники, что два лидера якобы заключили соглашение по Украине. В частности, российский президент Путин якобы согласился вывести из Беларуси до 30 тысяч российских военных, которые вовлечены в совместных учениях под названием "Союзная решимость-2022".

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