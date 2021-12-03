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"Это неуместно": эксперт оценил перспективы создания в Украине гиперзвукового оружия

Автор: Олег Черныш, Мария Кучерявец

В Национальном институте стратегических исследований (НИСИ) считают, что создание космического и гиперзвукового оружия для Украины неуместно. В то же время страна должна рассматривать этот вопрос и оценивать все риски.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Гонка на выживание. Как США, Китай и Россия готовятся к войнам будущего".

Специалисты НИСИ считают, что несмотря на теоретически неплохую технологическую базу, в нашей стране пока что не стоит даже начинать разработку сверхнового вооружения и вопрос не только в значительных финансовых вливаниях, необходимых для этого.

По словам эксперта Института Алексея Ижака, перед воюющей Украиной сейчас стоят вполне практические задачи - совершенствование собственной системы ПРО и ПВО, а также запуск серийного изготовления высокоточного ракетного оружия.

"Вкладываться в такие авангардные системы (как гиперзвук и космическое оружие, - ред.), которые еще неизвестно, какой результат дадут, я думаю, для нас неуместно. Хотя и надо смотреть в эту сторону и оценивать риски", - резюмировал он.

Напомним, по данным Национального института стратегических исследований, Россия в будущем может нести угрозу украинским космическим аппаратам. Сейчас РФ разрабатывает соответствующее оружие, а уже через 10 лет сможет сбивать спутники, в частности Украины.

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