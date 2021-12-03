"Це недоречно": експерт оцінив перспективи створення в Україні гіперзвукової зброї

Фахівці НІСД вважають, що незважаючи на теоретично непогану технологічну базу, нашій країні поки що не варто навіть починати розробку наднового озброєння і питання не тільки в значних фінансових вливаннях, необхідних для цього.

За словами експерта Інституту Олексія Їжака, перед воюючою Україною зараз стоять цілком практичні завдання - вдосконалення власної системи ПРО і ППО, а також запуск серійного виготовлення високоточної ракетної зброї.

"Вкладатися в такі авангардні системи (як гіперзвук і космічна зброя, - ред.), які ще невідомо, який результат дадуть, я думаю, для нас недоречно. Хоча і треба дивитися в цей бік і оцінювати ризики", - резюмував він.