"Это несправедливо": глава ВОЗ призвал богатые страны приостановить бустерную вакцинацию
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус призвал богатые страны приостановить бустерную вакцинацию населения от коронавируса. По его словам, это несправедливо, пока Африке и другим странам не хватает вакцин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы ВОЗ.
Гебреисус подчеркнул, что мир должен прийти в себя.
"Когда у нас только 166 миллионов доз, сделанных в Африке, на 1,2 миллиарда населения, начать бустерную вакцинацию - это худшее, что мы, как мировое сообщество можем сделать. Это несправедливо и нечестно, поскольку мы не остановим пандемию, игнорируя один континент, тот самый континент, у которого нет средств или производственного потенциала", - заявил он.
Напомним, бустерную вакцинацию уже начали некоторые страны Европы, а также США. А вот Япония планирует начать прививку населения дополнительной дозой вакцины в декабре.