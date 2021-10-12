ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Японии планируют в декабре начать вакцинировать население от коронавируса третьей дозой

Новина українською →
Токио, Вторник 12 октября 2021 20:30
В Японии планируют в декабре начать вакцинировать население от коронавируса третьей дозой Фото: в Японии планируют начать вакцинировать от коронавируса третьей дозой (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Власти Японии планируют в декабре начать введение третьих доз вакцины от коронавируса. Расходы на проведение прививочной кампании возьмет на себя государство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

"Мы будем проводить подготовку к тому, чтобы начать вакцинацию третьей дозой уже с декабря", - цитирует агентство премьер-министра страны Фумио Кисиду.

Глава правительства добавил, что расходы на вакцинацию третьей дозой власти возьмут на себя и постараются, чтобы прививочная кампания прошла гладко.

Читайте РБК-Украина в Google News
Япония Вакцинация Коронавирус
NEWS
Медведчука отправили под круглосуточный домашний арест по новому делу
Медведчука отправили под круглосуточный домашний арест по новому делу
DAILY
Гаага рассудит. Накажет ли трибунал Россию за захват украинских моряков
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Гаага рассудит. Накажет ли трибунал Россию за захват украинских моряков