В Японии планируют в декабре начать вакцинировать население от коронавируса третьей дозой

Власти Японии планируют в декабре начать введение третьих доз вакцины от коронавируса. Расходы на проведение прививочной кампании возьмет на себя государство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News .

"Мы будем проводить подготовку к тому, чтобы начать вакцинацию третьей дозой уже с декабря", - цитирует агентство премьер-министра страны Фумио Кисиду.

Глава правительства добавил, что расходы на вакцинацию третьей дозой власти возьмут на себя и постараются, чтобы прививочная кампания прошла гладко.