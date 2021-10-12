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"Це несправедливо": глава ВООЗ закликав багаті країни призупинити бустерну вакцинацію

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Женева, Вівторок 12 жовтня 2021 21:44
"Це несправедливо": глава ВООЗ закликав багаті країни призупинити бустерну вакцинацію Фото: Тедрос Аданом Гебреісус, глава ВООЗ (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреісус закликав багаті країни призупинити бустерну вакцинацію населення від коронавірусу. За його словами, це несправедливо, поки Африці та іншим країнам не вистачає вакцин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави ВООЗ.

Гебреісус наголосив, що світ повинен прийти в себе.

"Коли у нас тільки 166 мільйонів доз, зроблених в Африці, на 1,2 мільярда населення, почати бустерну вакцинацію - це найгірше, що ми як світове співтовариство можемо зробити. Це несправедливо і нечесно, оскільки ми не зупинимо пандемію, ігноруючи один континент, той самий континент, у якого немає коштів або виробничого потенціалу", - заявив він.

Нагадаємо, бустерну вакцинацію вже розпочали деякі країни Європи, а також США. А от Японія планує почати щеплення населення додатковою дозою вакцини у грудні.

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ВООЗ Вакцинація Вакцина від коронавірусу
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