"Это недопустимо". Лукашенко против применения ядерного оружия в Украине

“Абсолютно считаю применение ядерного оружия недопустимым. Это ж еще потому что это рядом с нами. Мы совсем здесь, мы не за океаном, как США. Это поэтому еще недопустимо. Но недопустимо и потому, что это может вообще наш земной шарик с орбиты сорвать и мы улетим неизвестно куда. Поэтому это недопустимо”, - заявил самопровозглашенный лидер РБ.

Также Лукашенко отметил, что о том, может ли РФ воспользоваться ядерным оружием или нет надо спрашивать не его, а российских чиновников.

"Скорее всего он (Путин - ред.) не хочет глобального столкновения с НАТО. Воспользуйтесь этим и сделайте все, чтобы этого не было", - добавил диктатор.