UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Это недопустимо". Лукашенко против применения ядерного оружия в Украине

Фото: лидер белорусского режима Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Лидер белорусского режима Александр Лукашенко высказался о недопустимости применения ядерного оружия в ходе войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на “Пул первого”.

“Абсолютно считаю применение ядерного оружия недопустимым. Это ж еще потому что это рядом с нами. Мы совсем здесь, мы не за океаном, как США. Это поэтому еще недопустимо. Но недопустимо и потому, что это может вообще наш земной шарик с орбиты сорвать и мы улетим неизвестно куда. Поэтому это недопустимо”, - заявил самопровозглашенный лидер РБ.

Также Лукашенко отметил, что о том, может ли РФ воспользоваться ядерным оружием или нет надо спрашивать не его, а российских чиновников.

"Скорее всего он (Путин - ред.) не хочет глобального столкновения с НАТО. Воспользуйтесь этим и сделайте все, чтобы этого не было", - добавил диктатор.

Напомним, что ранее руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказывал, что если Кремль решит применить тактическое ядерное оружие, то это ускорит конец самой России. После этого война России против Украины завершится.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ЛукашенкоРоссийская ФедерацияЯдерное оружиеВойна России против Украины