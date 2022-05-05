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"Це недопустимо". Лукашенко проти застосування ядерної зброї в Україні

Фото: лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко висловився про неприпустимість застосування ядерної зброї у війні Росії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Пул першого".

"Абсолютно вважаю застосування ядерної зброї неприпустимим. Це ж ще тому, що це поряд з нами. Ми тут, ми не за океаном, як США. Це тому ще неприпустимо. Але неприпустимо і тому, що це може взагалі нашу земну кульку з орбіти зірвати і ми полетимо невідомо куди. Тому це є неприпустимим", - заявив самопроголошений лідер РБ.

Також Лукашенко зазначив, що про те, чи може РФ скористатися ядерною зброєю, чи ні, треба питати не його, а російських чиновників.

"Швидше за все, він (Путін - ред.) не хоче глобального зіткнення з НАТО. Скористайтеся цим та зробіть усе, щоб цього не було", - додав диктатор.

Нагадаємо, що раніше керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповідав, що якщо Кремль вирішить застосувати тактичну ядерну зброю, це прискорить кінець самої Росії. Після цього війна Росії проти України завершиться.

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Олександр ЛукашенкоРосійська ФедераціяЯдерна зброяВійна Росії проти України