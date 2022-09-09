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Это ловушка. Украинцев призывают не возвращаться на оккупированные территории

Фото: украинцев призывают не возвращаться на оккупированные территории (Getty Images )
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупанты призывают украинцев, которые уже эвакуировались с оккупированных территорий Украины, вернуться обратно. Однако украинские чиновники заявляют, что это ловушка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Не верьте призывам и угрозам оккупантов. Это ловушка. Их задача - любым способом заставить вернуться, им нужны "картинки" для их фарса " - заявила вицепремьер Ирина Верещук.

Оккупанты запугивают людей и шантажируют конфискацией имущества или недвижимости. Таким образом людей заставляют вернуться назад и создать видимость большого числа участников на "референдумах".

Конечным сроком для возвращения называют 1 октября, однако в Минреинтеграции заявили, что это провокация. Также вернувшись в оккупацию, существует риск не уехать оттуда.

Напомним, что в Энергодаре оккупанты отсрочили "референдум" до ноября.

Также жителей Херсонской области попросили сообщать о подготовке к "референдумам" в СБУ.

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