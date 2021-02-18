"Это красная линия": власти Испании осудили беспорядки в стране

Вице-премьер Испании Кармен Кальво заявила, что беспорядки в стране из-за задержания рэпера Пабло Аселя не имеют ничего общего с защитой свободы самовыражения. Протестующие перешли красную черту.
Об этом она заявила в интервью радиостанции Cadena SER.
По ее словам, у все прав есть свои ограничения, а то что произошло в стране - не имеет отношения к свободе слова.
"Ни одно право нельзя выражать или защищать с помощью насилия, это красная линия. Манифестация, о которой не была доложено, задержанные, пострадавшие, серьезный материальный ущерб - это не соответствует свободе слова", - заявила она.
Отметим, в ряде городов Испании прошли митинги в поддержку арестованного рэпера. Протестующие бросали в полицейских различные предметы, поджигали мусорные контейнеры, сооружали баррикады.
Более того, между правоохранителями и участниками протестов произошли столкновения, в результате чего были десятки пострадавших.
Рэпер ПаблоАсель был приговорен к девяти месяцам тюрьмы за оскорбление короны в своих публикациях в Twitter и в песне, размещенной в YouTube.
Напомним, за вчера правоохранители в Испании задержали более 40 человек.
РБК-Украина писало, что протесты в Испании вспыхнули после того, как испанский суд приговорил Пабло Аселя к девяти месяцам лишения свободы