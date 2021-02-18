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"Це червона лінія": влада Іспанії засудила заворушення в країні

Автор: Анастасія Рокитна

Віце-прем'єр Іспанії Кармен Кальво заявила, що заворушення в країні через затримання репера Пабло Аселя не мають нічого спільного з захистом свободи самовираження. Протестувальники перейшли червону лінію.

Про це вона заявила в інтерв'ю радіостанції Cadena SER.

За її словами, у всіх прав є свої обмеження, а те що сталося в країні - не має відношення до свободи слова.

"Жодне право не можна висловлювати або захищати з допомогою насильства, це червона лінія. Маніфестація, про яку не було повідомлено, затримані, постраждалі, серйозний матеріальний збиток - це не відповідає свободі слова", - заявила вона.

Зазначимо, у ряді міст Іспанії пройшли мітинги на підтримку арештованого репера. Протестувальники кидали в поліцейських різні предмети, підпалювали сміттєві контейнери, споруджували барикади.

Більш того, між правоохоронцями і учасниками протестів відбулися зіткнення, в результаті чого були десятки постраждалих.

Репер ПаблоАсель був засуджений до дев'яти місяців в'язниці за образу корони у своїх публікаціях в Twitter і в пісні, розміщеній у YouTube.

Нагадаємо, вчора правоохоронці в Іспанії затримали понад 40 осіб.

РБК-Україна писало, що протести в Іспанії спалахнули після того, як іспанський суд засудив Пабло Аселя до дев'яти місяців позбавлення волі

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