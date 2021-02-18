ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Протесты в Испании: задержали более 40 человек

Новина українською → Мадрид, Четверг 18 февраля 2021 09:40
Протесты в Испании: задержали более 40 человек Фото: протесты в Испании (twitter com arnau_martinez2)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня ночью в двух городах Испании протесты в поддержку заключенного каталонского рэпера Пабло Аселя переросли в столкновения с полицией. Правоохранители задержали уже более чем 40 человек.

Об этом сообщает BBC.

Как сообщается, тысячи протестующих в Мадриде и Барселоне столкнулись с правоохранителями. Полиция сообщила, что по меньшей мере задержали 14 демонстрантов в Мадриде и 29 в Барселоне.

В столице Испании демонстрация началась мирно. Участники протеста хлопали в ладоши и скандировали "Больше никакого полицейского насилия" и "Свободу Пабло Аселю", однако позже в правоохранителей полетели бутылки и камни. Спецназовцы в свою очередь применили слезоточивый газ и резиновые пули.

Похожая ситуация наблюдалась и в Барселоне. Там митингующие устанавливали баррикады и поджигали мебель на улицах, а также бросали камни, бутылки и тупые предметы, что заставило правоохранителей отреагировать спецсредствами.

Напомним, протесты в Испании вспыхнули после того, как испанский суд приговорил Пабло Аселя к девяти месяцам лишения свободы за оскорбление королевского дома и восхваление терроризма в песне про бывшего короля Испании Хуана Карлоса и записи в Twitter в период с 2014 по 2016 годы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины В мире Испания
NEWS
Под Радой протестуют "евробляхеры", требуют упростить растаможку авто
Под Радой протестуют "евробляхеры", требуют упростить растаможку авто
DAILY
Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Кто следующий. Будет ли Владимир Зеленский воевать с олигархами