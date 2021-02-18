Протесты в Испании: задержали более 40 человек

Сегодня ночью в двух городах Испании протесты в поддержку заключенного каталонского рэпера Пабло Аселя переросли в столкновения с полицией. Правоохранители задержали уже более чем 40 человек.

Как сообщается, тысячи протестующих в Мадриде и Барселоне столкнулись с правоохранителями. Полиция сообщила, что по меньшей мере задержали 14 демонстрантов в Мадриде и 29 в Барселоне.

В столице Испании демонстрация началась мирно. Участники протеста хлопали в ладоши и скандировали "Больше никакого полицейского насилия" и "Свободу Пабло Аселю", однако позже в правоохранителей полетели бутылки и камни. Спецназовцы в свою очередь применили слезоточивый газ и резиновые пули.

Spanish police have clashed with protesters in Barcelona and Madrid, as fresh demonstrations broke out over the jailing of rapper Pablo Hasel for tweets insulting police and the monarchy pic.twitter.com/CAHw78TU23 — AFP News Agency (@AFP) February 18, 2021

Похожая ситуация наблюдалась и в Барселоне. Там митингующие устанавливали баррикады и поджигали мебель на улицах, а также бросали камни, бутылки и тупые предметы, что заставило правоохранителей отреагировать спецсредствами.