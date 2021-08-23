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Це "червона лінія": "Талібан" оголосив дату для виведення військ США з Афганістану

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Кабул, Понеділок 23 серпня 2021 11:03
Це "червона лінія": "Талібан" оголосив дату для виведення військ США з Афганістану Фото: "Талібан" оголосив дату для виведення військ США з Афганістану (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

"Талібан" оголосив дату для виведення військ США з Афганістану. Це 31 серпня 2021 року.

Про це заявив представник руху "Талібан" Сухейл Шахін, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Sky News.

За його словами, США і Британія не отримають додатковий час для проведення евакуації, в іншому випадку можуть бути наслідки.

"Це червона лінія. Президент Байден оголосив, що 31 серпня вони виведуть всі збройні сили. Тому, якщо вони продовжать (присутність), це означатиме, що вони розширюють окупацію, хоча в цьому немає необхідності", - сказав Шахін.

Нагадаємо, Байден назвав умову для введення санкцій проти "Талібану".

Зазначимо, лідер "Талібану" прибув до Кабула для проведення переговорів про створення уряду.

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Талібан Афганистан
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