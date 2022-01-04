"Это классно". В Миграционной службе приветствуют введение двойного гражданства

Глава Государственной миграционной службы Наталья Науменко приветствует пакет законопроектов президента Владимира Зеленского, которые позволят украинцам иметь несколько гражданств. Это шаг к урегулированию многих вопросов в сфере гражданства.

"То, что сделал президент - это классно! Уже давно нужно было что-то менять в сфере гражданства, потому что в нашем законодательстве были устаревшие нормы, которые не соответствовали реальности, не отвечали потребностям государства", - сказала она.

Как отметила Науменко с 2001 года в Украине фактически закреплена законодательная норма, "лояльная" к правовым отношениям гражданина и государства, и она не "гарантирует" государству то, что все, кто приобрел гражданство Украины, вышли из своего предыдущего иностранного гражданства.

"В результате мы не знаем, на самом ли деле лицо вышло из своего иностранного гражданства, имеет ли второй паспорт. Это можно выяснить только если человек, проживая в Украине, им воспользуется или пересечет по этому паспорту границу, или же факт двойного гражданства установит Служба безопасности Украины", - сказала глава Государственной миграционной службы.

По ее словам, фактически нормы о том, что лицо может иметь два-три или даже больше паспортов, уже заложены в действующем законе.

"Что делает президент? Он абсолютно честно предлагает любому человеку: ты можешь иметь несколько паспортов, но задекларируй свое иностранное гражданство и в правоотношениях с Украиной ты остаешься исключительно гражданином нашего государства. В то же время для людей, у которых будет несколько паспортов, будут применяться определенные ограничения. Например, они не смогут устроиться на государственную службу, не получат доступ к государственной тайне", - добавила Науменко.