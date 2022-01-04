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"Це класно". У міграційній службі вітають введення подвійного громадянства

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Україна, Вівторок 04 січня 2022 14:00
"Це класно". У міграційній службі вітають введення подвійного громадянства Фото: глава ДМС Наталія Науменко (Віталій Носач, РБК Україна)
Автор: Олег Черниш

Голова Державної міграційної служби Наталія Науменко вітає пакет законопроектів президента Володимира Зеленського, які дозволять українцям мати кілька громадянств. Це крок до врегулювання багатьох питань у сфері громадянства.

Про це голова Державної міграційної служби Наталія Науменко сказала в інтерв'ю РБК-Україна.

"Те, що зробив президент - це класно! Вже давно потрібно було щось змінювати у сфері громадянства, тому що в нашому законодавстві були застарілі норми, які не відповідали реальності, не відповідали потребам держави", - сказала вона.

Як зазначила Науменко з 2001 року в Україні фактично закріплена законодавча норма, "лояльна" до правових відносин громадянина і держави, і вона не "гарантує" державі те, що всі, хто набув громадянства України, вийшли зі свого попереднього іноземного громадянства.

"В результаті ми не знаємо, чи насправді особа вийшла зі свого іноземного громадянства, чи має другий паспорт. Це можна з'ясувати тільки якщо людина, проживаючи в Україні, нею скористається або перетне за цим паспортом кордон, або ж факт подвійного громадянства встановить Служба безпеки України", - сказала голова Державної міграційної служби.

За її словами, фактично норми про те, що особа може мати два-три або навіть більше паспортів, вже закладені в чинному законі.

"Що робить президент? Він абсолютно чесно пропонує будь-якій людині: ти можеш мати кілька паспортів, але задекларуй своє іноземне громадянство і в правовідносинах з Україною ти залишаєшся виключно громадянином нашої держави. У той же час для людей, у яких буде кілька паспортів, будуть застосовуватися певні обмеження. Наприклад, вони не зможуть влаштуватися на державну службу, не отримають доступ до державної таємниці", - додала Науменко.

Детальніше про законопроекти президента Володимира Зеленського про подвійне громадянство в матеріалі РБК-Україна "Паспортний контроль. Як і навіщо Зеленський хоче узаконити подвійне громадянство".

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