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Це класичний "чорний лебідь": НБУ про турбулентність на фінансовому ринку України

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Україна, Вівторок 15 лютого 2022 13:14
Це класичний "чорний лебідь": НБУ про турбулентність на фінансовому ринку України Фото: НБУ назвав ситуацію на фінансовому ринку України "чорним лебедем". (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Різке погіршення ситуації на фінансовому ринку України на початку 2022 року неможливо було передбачити. Але Україна живе в такій ситуації з 2014 року і краще підготувалася до подібного сценарію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив голова Департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін.

"Те, що відбулося в січні, це класичний "чорний лебідь". Посилення геополітичного напруження дуже важко прогнозувати, бо ніхто фактично не знає, які плани в нашого сусіда", - цитує Лупіна прес-служба НБУ.

Водночас він нагадав, що Україна живе в такій ситуації з 2014 року. Для того щоб бути готовими до будь-якого сценарію, НБУ працює над накопиченням резервів, над поліпшенням фінансової стабільності. Крім того НБУ провів очистку банківської системи й зараз вона добре капіталізована, ліквідна.

"Ми накопичили резерви. Зараз ми маємо потужний інструментарій і навіть у разі повторення шоків зможемо їх долати швидко і без особливої шкоди для економіки", - додав він.

Лупін вважає, що українці звикають до того, що курс плаваючий.

"У січні не було ані черг, ані скарг на відсутність готівки. Не було випадків, коли, умовно, офіційний курс 29 грн/долар, а обмінний - 32 грн/долар. Обмінний готівковий курс був дуже близьким до міжбанківського сегмента. Цікаво також те, що активно використовувалися валютно-обмінні операції "у смартфонах". А обмінні операції онлайн, з одного боку, зручні для населення, а з іншого, - сприяють тому, що кошти фактично лишаються в банківській системі, яка є стійкішою, ніж будь-коли раніше", - сказав він.

Нагадаємо, директор департаменту відкритих ринків НБУ Олексій Лупін заявив, що Україна в січні 2022 року тимчасово втратила доступ до зовнішніх ринків капіталу. Це сталося через зростання геополітичної напруги і зростання рівня ставок. За його словами, на зовнішніх ринках прибутковість українських ОВДП досягла двозначних стресових рівнів.

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