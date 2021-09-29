"Это фейк": президент Германии опроверг информацию об отмене безвиза для Украины

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер опроверг слухи о том, что Украина и другие страны могут потерять безвизовый режим с Евросоюзом. Он назвал новость фейком.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Штайнмайера.

"Я прочитал это сообщение с таким же удивлением, как и вы, когда сегодня приземлился здесь (в Кишиневе, - ред.). Я получил информацию в Берлине и в Федеральном министерстве внутренних дел и узнал, что это неправда. Это просто фейковая новость", - заявил президент Германии.