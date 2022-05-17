UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Это дурка": в России полицейских учат "правильно" воспринимать войну в Украине

Фото: среди полицейских России усилили пропаганду войны в Украине (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В России среди полицейских усилиди пропаганду войны в Украине. На занятиях, где раньше объясняли новые законы, теперь показывают выступления Путина и объясняют причины вторжения в соседнюю страну.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание "Медиазона".

По данным издания, с февраля Министерство внутренних дел РФ усилило пропаганду среди сотрудников. Занятия, на которых раньше объяснились нововведения в законодательстве и обсуждалась текущая работа, стали посвящаться войне в Украине.

Правоохранителей учат "правильно" воспринимать вторжение России в Украину. Им оказывают патриотические фильмы, выступления Владимира Путина и Александра Лукашенко. Сотрудников заставляют конспектировать содержание лекций и могу проверить служебные тетради, в которые заносится эта "информация".

Российские полицейские возмущаются этим нововведением. По словам одного из собеседников издания, за отсутствие конспекта могут не отпустить в отпуск.

"Это дурка, которой я раньше не видел. Были конкретные занятия, что-то новое узнавал", - заявил изданию бывший полицейский из Ростовской области.

По его словам, раньше на таких заданиях он имел возможность обменяться с коллегами опытом и получить полезную информацию. Теперь же, отмечает он, нужно хорошо расписать в конспекте, что Путин сказал о войне в Украине.

Напомним, перед вторжением в России усилили пропаганду против Украины и стран Запада. После начала войны российские СМИ увеличили количество фейковых новостей. Например, с их помощью Москва пытается компрометировать украинские спецслужбы и оправдать преступления своих военных.

Отметим, с начала марта российские пропагандисты начали распространять информацию о том, что Польша якобы ввела свои войска в западные регионы Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияВторжение России в УкраинуВойна России против Украины